Близько 571 мільйона гривень плати за землю сплатили до місцевих скарбниць платники податків Львівщини у січні-липні 2020 року Суспільство | 14-08-2020, 12:10 0 107







Протягом січня-липня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 570,9 млн. грн. плати за землю. Це на 6,7 відс. більше від запланованого. Порівнюючи з січнем-липнем 2019 року надходження плати за землю зменшились на 29,5 млн. грн. (у січні-липні 2019 року надійшло 600,5 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У липні 2020 року до місцевих скарбниць від юридичних осіб надійшло 95,8 млн. грн., що на майже 11 відс. більше від запланованого. Проти липня 2019 року надходження плати за землю збільшились на 9,5 млн. грн. (у липні 2019 року – 86,3 млн. гривень).