За останню добу проведено 1549 ПЛР-тестів, з яких 184 — позитивні Суспільство | 14-08-2020, 12:14 0 103 Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 11658 випадків інфікування коронавірусом, з них 318 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1549 ПЛР-тестів. Відтак, 184 — позитивні. Серед них львів`ян — 68.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 11658 осіб, 318 людей померли. 3157 пацієнтів одужало.



За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1549 ПЛР-тестів, з них 184 — позитивні. Серед них львів`ян — 68. Залишок проб у холодильнику — 901.



За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 7736 осіб, госпіталізовані — 1660, на амбулаторному лікуванні — 6076 осіб, виписані — 1461 особа. Зараз у лікарні перебуває 197 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 76 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні - 69 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 124 пацієнти.



