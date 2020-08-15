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Внесено зміни до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
|Суспільство | 14-08-2020, 15:09
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Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 22.07.2020 № 626, якою внесено зміни до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового».
Зазначені зміни упорядковують порядок роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Постанова № 626 опублікована у газеті «Урядовий кур'єр» від 24.07.2020 №141 та набрала чинності з дня опублікування.
Ознайомитись з постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового» із змінами і доповненнями, внесеними постановою № 626, можна за посиланням. https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/normativno-pravovi-akti/74684.html
Звертаємо увагу, що з метою належного інформування платників акцизного податку, ДПС України листом від 07.08.2020 № 13731/7/99-00-05-06-03-07 надано роз’яснення з питань застосування зазначеної постанови.
Додаткова інформація:
- лист ДПС України від 07.08.2020 № 13731/7/99-00-05-06-03-07;
- постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового» із змінами і доповненнями, внесеними постановою № 626;
- Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
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