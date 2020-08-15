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Затверджено Порядок складання, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації в органах ДПС
|Суспільство | 14-08-2020, 15:10
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Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що 11.08.2020 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2020 № 405 «Про затвердження Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної податкової служби» (далі – Наказ № 405).
Наказом № 405, зокрема, затверджено порядок:
- складання, подання, реєстрації та опрацювання запитів на інформацію;
- підготовки і надання відповідей на запити на інформацію та строк розгляду запитів на інформацію;
- опрацювання та надсилання вихідних документів.
Більш детально ознайомитись з Наказом № 405 можна за посиланням:
https://tax.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/normativn/74695.html
Довідково: доступ до публічної інформації про діяльність органів ДПС забезпечується шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
в офіційних друкованих виданнях;
на офіційному вебпорталі ДПС, субсайтах територіальних органів ДПС офіційного вебпорталу ДПС;
на єдиному державному вебпорталі відкритих даних;
на інформаційних стендах у приміщеннях органів ДПС;
будь-яким іншим способом;
2) надання інформації за запитами на інформацію.
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