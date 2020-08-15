Понад 719,8 мільйона гривень рентної плати сплатили до бюджетів платники податків Львівщини у січні-липні 2020 року Суспільство | 14-08-2020, 15:10 0 100



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-липня 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 719,8 млн. грн. рентної плати, що на 468,8 млн. грн., або на 39,4 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (1188,6 млн. гривень).



Так, до Державного бюджету України за сім місяців 2020 року надійшло 643,2 млн. грн. рентної плати, що на 448,5 млн. грн., або на 41,1 відс. менше минулорічних надходжень за той самий період 2019 року (у січні-липні 2019 року – 1091,7 млн. гривень).



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 96,0 відс., складає рентна плата за користування надрами. Протягом січня-липня 2020 року її надійшло до державного бюджету 617,3 млн. грн., що на 450,8 млн. грн., або на 42,2 відс. менше, ніж у тому ж періоді 2019 року (у січні-липні 2019 року – 1068,1 млн. гривень).



До місцевих бюджетів протягом січня-липня 2020 року надійшло 76,6 млн. грн. рентної плати, що на 20,3 млн. грн., або на 20,9 відс. менше, ніж у тому ж періоді 2019 року (у січні-липні 2019 року – 96,9 млн. гривень).



Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини загальної суми рентної плати у січні-липні 2020 року склала 66,6 відс. (51,0 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 26,5 відс. (20,3 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 6,9 відс. (5,3 млн. гривень).



У липні 2020 року до державного та місцевих бюджетів платники податків Львівщини сплатили 81,5 млн. грн. рентної плати, що на 57,5 млн. грн., або на 41,3 відс. менше, ніж у липні минулого року (139,0 млн. гривень).