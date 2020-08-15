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Мешканцю Дрогобича винесли вирок за ухиляння від призову
|Суспільство | 14-08-2020, 16:13
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Ідеться про 21-річного жителя Дрогобича, який 24 червня, перебуваючи на території призовної дільниці, отримав повістку про виклик на наступний день щодо призову для проходження військової строкової служби.
Однак чоловік без поважних причин так і не прибував на дільницю, таким чином ухилившись від призову.
Дії дрогобичанина було кваліфіковано за ст. 335 КК України (ухиленні від призову на строкову військову службу).
Відтак за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, 12 серпня суд виніс вирок: обмеження волі строком 1 рік, однак обвинуваченого звільнили від виконання покарання з випробуванням.
https://bitly.su/GMhg
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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