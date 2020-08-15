Львівські прокурори готують підозру для закарпатця, який організував канал переміщення наркотиків через кордон Суспільство | 14-08-2020, 23:03 0 79



Ідеться про 50-річного жителя Закарпатської області, який організував канал переміщення наркотичних засобів.

За версією слідства, чоловік закуповував небезпечний товар в Угорщині, приховував від митного контролю та розповсюджував на території України.

Закарпатець ховав наркотики у конструктивних порожнинах власного автомобіля «Skoda Octavia», а продавав, переважно, лікарський засіб «Subutex 78mg» із вмістом «бупренорфіну», особливо небезпечний наркотичний засіб «кокаїн», а також психотропну речовину «амфетамін».

Затримали зловмисника «на гарячому» у четвер, 13 серпня 2020 року, близько 21 години, в зоні митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби України. Він перебував за кермом власної автівки та намагався провести 3498 таблеток, обіг яких обмежено.

Викрили фігуранта прокурори Львівської області спільно із прикордонниками та працівниками УСБУ.

На цей час прокурори готують йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене імовірному «ділку» загрожує від 10 до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.



Пресслужба Прокуратури Львівської області