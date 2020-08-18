ПРОТЯГОМ ВИХІДНИХ ПРИКОРДОННИКІВ СІМ РАЗ НАМАГАЛИСЯ ПІДКУПИТИ Суспільство | 17-08-2020, 09:38 0 109

Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Протягом вихідних, було зафіксовано сім спроб давання хабарів прикордонникам Львівського загону. Грошові винагороди пропонували громадяни України та іноземці у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава - Руська» та «Шегині». Пропонували євро, польські злоті та гривні за безперешкодний перетин державного кордону без проходження обсервації та за відсутність страхового поліса. Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!

