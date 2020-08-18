Седлецька про підпал: Авто "Схем" знають фігуранти розслідувань і Портнов публікував дані Суспільство | 17-08-2020, 09:40 0 125 Ведуча програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини, якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність Андрія Портнова до цього.



Джерело: Седлецька у Facebook



Пряма мова: "Щодо нічного підпалу редакційного автомобіля "Схем", який належить нашому водієві Борису Мазуру.



Очевидці розповіли, що перед займанням автомобіля чули "хлопок". Автомобіль спершу гасили сусіди, потім пожежники. Передня частина авто вигоріла дуже швидко.



Слідчо-оперативна група, яка була на місці подій оглянувши авто, звернула увагу на матеріал на передньому лівому колесі, схожий на залишки запалювальної суміші. Поліцейські взяли матеріал на експертизу. Опитали сусідів, оформили заяву. Тепер у поліції – 24 години на визначення кваліфікації справи та внесення її в Єдиний реєстр досудових розслідувань.



З очевидних думок – десь рік тому Андрій Портнов опублікував усі персональні дані наших водіїв – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції. У Нацполіції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, не рушить з місця. А у минулу п’ятницю Портнов вкотре опублікував ось таке: "маргинальное Радио Свобода – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер".



Але навряд чи доводиться обмежуватись лише цією версією. Цю машину дуже добре знають у широкому колі фігурантів наших матеріалів. Цей автомобіль по суті був нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань.



Тому для мене очевидно одне: підпал пов’язаний саме з нашою професійною журналістською діяльністю, яка комусь дуже не подобається".