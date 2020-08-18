Понад 212 мільйонів гривень сплатили до місцевих бюджетів підприємства-спрощенці на Львівщині Суспільство | 17-08-2020, 12:54 0 127



Протягом січня-липня 2020 року платники єдиного податку - юридичні особи третьої та четвертої груп сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 212,1 млн. грн. єдиного податку. Порівнюючи з тим самим періодом минулого року такі надходження зменшилися на 1,8 млн. грн. (у січні-липні 2019 року – 213,9 млн. грн.). При цьому за цей період надходження єдиного податку з юридичних осіб третьої групи збільшилось на 1,8 млн. грн., а надходження від підприємств-спрощенців четвертої групи зменшились на 3,6 млн. грн. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У липні 2020 року при запланованих надходженнях з єдиного податку з юридичних осіб третьої групи 24,9 млн. грн. до місцевих бюджетів надійшло 19,9 млн. грн. Це на 17,7 відс. менше від запланованого. Проти липня 2019 року надходження зменшилися на 4,3 млн. грн., або на 18,1 відс. (у липні 2019 року – 24,3 млн. гривень).



При індикативних показниках з єдиного податку з юридичних осіб четвертої групи 6,4 млн. грн. у липні 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 6,6 млн. грн., що на 3,3 відс. більше від запланованого та на 0,8 млн. грн., або майже на 10,8 відс. менше, ніж у липні 2019 року (7,4 млн. гривень).