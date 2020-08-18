Закон України №466: для виробників сільгосппродукції відновлено особливий річний податковий період Суспільство | 17-08-2020, 12:58 0 117

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» для виробників сільгосппродукції відновлено особливий річний податковий період, який починається 1 липня минулого року і закінчується 30 червня поточного звітного року (п.п. 137.4.1 п.137.4 ст. 137 Податкового кодексу України).

Сільгосппродукція (сільгосптовари) – це продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1–24 УКТЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання (п.п. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільгосппродукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільгосппродукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 % загальної суми доходу.

Отже, цьогоріч виробники сільгосппродукції, які застосовують загальний річний податковий період, мають право подати декларацію з податку на прибуток за податковий (звітний) період – півріччя 2020 року та надалі застосовувати річний період – з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року.

Що стосується квартальних платників податку на прибуток, обсяг доходу яких за рік перевищує 20 млн. грн., то вони також можуть обрати річний податковий період із 1 липня 2020 року. Адже річний період установлено для всіх виробників сільгосппродукції незалежно від обсягу їхнього річного доходу.

