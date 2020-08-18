Працівники Галицької митниці вилучили апаратуру для кодування відеоданих вартістю близько 500 тис. грн Суспільство | 17-08-2020, 13:02 0 188





Учора, 16 серпня 2020 року, громадянин України як водій автомобіля Mersedes-Benz Vito прямував з Республіки Польщі в Україну в через пункт пропуску "Краківець - Корчова". Для проходження митного контролю обрав смугу «зелений коридор». Під час митного контролю виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Автомобіль було скеровано в місце поглибленого огляду транспортних засобів, де в багажному відділенні серед особистих речей було виявлено сім мережевих відеодекодерів та відеосервер. За попередніми даними їх вартість - близько 500 тис. грн.

Згідно з вимогами частини 1 статті 374 Митного кодексуУкраїни товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню та не є об'єктами оподаткування митними платежами.

Таким чином, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. справу скерують до суду.



