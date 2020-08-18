Прокурори скерували до суду справу щодо жителя с.Жовтанці за систематичне насильство рідними Суспільство | 17-08-2020, 13:44 0 119



Ідеться про чоловіка з с.Жовтанці (Кам’янка-Буський район), якого раніше неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.



Однак належних висновків він не зробив і продовжив знущатися над 43-річною мамою та 69-річною бабусею. Встановлено, що в період січень – липень цього року він неодноразово словесно ображав родичок, погрожував фізичною розправою, чинив на жінок психологічний тиск, доходило навіть до шарпанини і фізичного насильства.



Як наслідок, жінки почувалися в небезпеці поруч з кривдником, страждали як фізично, так і морально.



Так, дії молодика кваліфіковано як кримінальне правопорушення, передбачене за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).



На цей час досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скерований прокурорами Радехівської місцевої прокуратури до суду.



У разі доведення вини, максимальний термін покарання, який йому загрожуватиме – 2 роки позбавлення волі.



!Увага! Якщо ви стали жертвою домашнього насильства або вам відомі такі факти, негайно звертайтесь у поліцію за телефоном «102» або на національну «гарячу лінію» з протидії насильству 1547. Не мовчіть!



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Пресслужба Прокуратури Львівської області