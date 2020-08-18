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Щодо особливостей заповнення графи «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» податкової накладної
|Суспільство | 17-08-2020, 13:56
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Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що 3 липня 2020 року набрав чинності Закон України від 04.06.2020 № 674-IX «Про Митний тариф України». Цим Законом передбачені особливості при заповненні у податковій накладній / розрахунку коригування до податкової накладної такого обов’язкового реквізиту як код товару згідно з УКТ ЗЕД.
У зв’язку з прийнятими нововведеннями ДПС України, листом від 03.08.2020 № 13281/7/99-00-05-06-02-07, надала роз’яснення щодо особливостей заповнення реквізиту «Код товару згідно з УКТ ЗЕД».
З роз’ясненнями можна ознайомитись за посиланням:
https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/74693.html
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