За сім місяців 2020 року зафіксовано понад 281 тисячу звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг Суспільство | 17-08-2020, 14:02 0 132



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що за січень-липень поточного року загальна кількість звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг перевищила 281 тисячу.

При цьому, кількість наданих адміністративних послуг становила понад 254 тисячі, що включає в себе видачу довідок, свідоцтв, ліцензій та інше.

Зокрема, було видано понад 42 тисячі карток платника податків та внесено до паспортів громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Більше 12 тисяч громадян отримали відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Платникам податків, як юридичним так і фізичним особам, для забезпечення можливості використання електронного цифрового підпису, було надано понад 30 тисяч електронних довірчих послуг.

Протягом зазначеного періоду було зареєстровано понад 7 тисяч реєстраторів розрахункових операцій та більше 22 тисяч книг обліку розрахункових операцій.

До столичних центрів обслуговування платники звертаються і стосовно отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Так, за період січень-липень 2020 року таких довідок підготовлено та видано понад 71 тисячу.

Понад 32 тисячі громадян здійснили реєстрацію платника єдиного податку та понад 22 тисячі платників отримали витяг з реєстру платників єдиного податку.

За сім місяців 2020 року понад 16 тисяч платників отримали або подовжили терміни дії ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими, алкогольними виробами.









