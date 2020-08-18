Для громадян ‒ платників майнових податків міста Львова та Львівської області!

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 18/08/2020 До 25 серпня ЛКП «Львівавтодор» має укласти договір з підрядником на ремонт вул. С. Бандери...>> У Львові тривають роботи з облаштування громадського простору на пр. Червоної Калини, 106...>> Місто закликає ОСББ та ЖБК скористатись програмою «Теплий дім», яка дозволяє зекономити до 50% оплати за енергоносії...>> Продаж електронних проїзних документів з використанням мережі Інтернет. Особливості застосування РРО...>> Будинок з центральним опаленням на вул. Величковського, 2 стане першим в Україні, де мешканці зможуть індивідуально регулювати теплоспоживання у квартирах...>> На площі Ринок відкрили фотовиставку про Василя Вишиваного...>> Завтра у Львові - гроза та шквали, град...>> Внаслідок ДТП, тролейбуси № 22, 29 та 30 тимчасово курсують за зміненими маршрутами...>> Уже з вересня львівська школа № 13 матиме новий спортивний майданчик...>> Відтепер вимоги щодо оформлення розрахункових документів та електронних розрахункових документів тотожні...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Прокурори обвинувачують жителя с.Муроване у нанесенні ножових поранень односельчанину...
18-08-2020, 11:38  >>> 
«Серійного» крадія з Буська засудили до 4 років позбавлення волі...
18-08-2020, 11:35  >>> 
Підозрюваному у вбивстві в с.Новосілка обрали запобіжний захід...
18-08-2020, 11:34  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Коронавірус в Україні: 1 616 нових випадків, найбільше на Харківщині...
18-08-2020, 10:17  >>> 
У світі вже 22 млн випадків коронавірусу...
18-08-2020, 09:49  >>> 
Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19...
18-08-2020, 09:47  >>> 

Для громадян ‒ платників майнових податків міста Львова та Львівської області!

Суспільство | 17-08-2020, 15:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    


Головне управління ДПС у львівській області повідомляє, що громадяни – платники податку на нерухоме майно, плати за землю, транспортного податку можуть пройти звірку щодо проведення нарахувань в ЦОПах Державних податкових інспекцій за місцем реєстрації. Платники міста Львова мають змогу звернутись в ЦОП за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 35 до фахівців, які здійснюють прийом у віконечках №2 (Личаківський і Шевченківський райони), №5 (Галицький і Сихівський райони), №7 (Залізничний і Франківській райони).
Нагадуємо, що на час дії карантинних заходів вхід у приміщення ЦОП обмежений, згідно з попереднім записом. Виключення складають платники податків, які мають потребу у звірці зі згаданих платежів. Такі громадяни можуть увійти у приміщення ЦОП входом, розміщеним зліва від центрального, без попереднього запису, пред’явивши паспорт. Також при собі рекомендуємо мати довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), копії документів, що засвідчують право власності чи відчуження майна.
Наголошуємо, що платники податків можуть відвідувати приміщення ЦОП тільки у захисних масках та при відсутності ознак інфекційних захворювань.
   Новини по темі: Суспільство
Продаж електронних проїзних документів з використанням мережі Інтернет. Особливості застосування РРО...
18-08-2020, 14:43  >>> 
Відтепер вимоги щодо оформлення розрахункових документів та електронних розрахункових документів тотожні...
18-08-2020, 14:36  >>> 
Результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-липня 2020 року...
18-08-2020, 13:54  >>> 
Облік платників податків у контролюючих органах: що змінилось...
18-08-2020, 11:37  >>> 
31 серпня 2020 року ‒ останній термін для подання заяви про списання недоїмки з єдиного соціального внеску...
18-08-2020, 11:36  >>> 
Ізраїльські винищувачі вперше прилетіли для спільних навчань до Німеччини...
18-08-2020, 10:12  >>> 
ООС: на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл...
18-08-2020, 10:04  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: Лукашенко і вибори, підпал авто "Схем"...
18-08-2020, 10:10  >>> 
Головні новини неділі і ночі: мітинг у Білорусі, підпал авто "Схем"...
17-08-2020, 09:39  >>> 
У Міланському соборі невідомий захопив у заручники охоронця...
13-08-2020, 09:57  >>> 
   ПолітикаПолітика
МЗС Латвії вручило ноту протесту послу Білорусі...
18-08-2020, 10:16  >>> 
Канада закликала провести нові вибори у Білорусі...
18-08-2020, 09:57  >>> 
У білоруському місті державне ТБ транслювало протести...
18-08-2020, 09:48  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафта дешевшає на тлі напруженості між Вашингтоном та Пекіном...
18-08-2020, 10:22  >>> 
Голова Apple Тім Кук став мільярдером...
12-08-2020, 10:19  >>> 
Мобільні оператори підключили 4G для півмільйона українців за місяць...
11-08-2020, 10:40  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Продаж електронних проїзних документів з використанням мережі Інтернет. Особливості застосування РРО...
18-08-2020, 14:43  >>> 
Відтепер вимоги щодо оформлення розрахункових документів та електронних розрахункових документів тотожні...
18-08-2020, 14:36  >>> 
Результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-липня 2020 року...
18-08-2020, 13:54  >>> 
   ВладаВлада
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
Facebook вперше видалив допис Трампа...
06-08-2020, 09:12  >>> 
Байден обіцяє повернути США до ВООЗ, якщо виграє вибори...
08-07-2020, 09:16  >>> 
   КультураКультура
На День Незалежності «Дударик» виконає Акафіст до Богородиці...
18-08-2020, 10:28  >>> 
Папа Римський прокоментував протести білорусів...
17-08-2020, 09:13  >>> 
Женя Галич стане одним із спікерів «МолоДвіж 2020»...
14-08-2020, 18:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:47 До 25 серпня ЛКП «Львівавтодор» має укласти договір з підрядником на ремонт вул. С. Бандери
15:45 У Львові тривають роботи з облаштування громадського простору на пр. Червоної Калини, 106
15:42 Місто закликає ОСББ та ЖБК скористатись програмою «Теплий дім», яка дозволяє зекономити до 50% оплати за енергоносії
14:43 Продаж електронних проїзних документів з використанням мережі Інтернет. Особливості застосування РРО
14:42 Будинок з центральним опаленням на вул. Величковського, 2 стане першим в Україні, де мешканці зможуть індивідуально регулювати теплоспоживання у квартирах
14:41 На площі Ринок відкрили фотовиставку про Василя Вишиваного
14:40 Завтра у Львові - гроза та шквали, град
14:39 Внаслідок ДТП, тролейбуси № 22, 29 та 30 тимчасово курсують за зміненими маршрутами
14:38 Уже з вересня львівська школа № 13 матиме новий спортивний майданчик
14:36 Відтепер вимоги щодо оформлення розрахункових документів та електронних розрахункових документів тотожні

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования