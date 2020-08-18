Для громадян ‒ платників майнових податків міста Львова та Львівської області! Суспільство | 17-08-2020, 15:25 0 116



Головне управління ДПС у львівській області повідомляє, що громадяни – платники податку на нерухоме майно, плати за землю, транспортного податку можуть пройти звірку щодо проведення нарахувань в ЦОПах Державних податкових інспекцій за місцем реєстрації. Платники міста Львова мають змогу звернутись в ЦОП за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 35 до фахівців, які здійснюють прийом у віконечках №2 (Личаківський і Шевченківський райони), №5 (Галицький і Сихівський райони), №7 (Залізничний і Франківській райони).

Нагадуємо, що на час дії карантинних заходів вхід у приміщення ЦОП обмежений, згідно з попереднім записом. Виключення складають платники податків, які мають потребу у звірці зі згаданих платежів. Такі громадяни можуть увійти у приміщення ЦОП входом, розміщеним зліва від центрального, без попереднього запису, пред’явивши паспорт. Також при собі рекомендуємо мати довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), копії документів, що засвідчують право власності чи відчуження майна.

Наголошуємо, що платники податків можуть відвідувати приміщення ЦОП тільки у захисних масках та при відсутності ознак інфекційних захворювань.

