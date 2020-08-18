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На кордоні мода на джинси та спортивні штани
|Суспільство | 17-08-2020, 15:31
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Серед вилучених митниками товарів переважав одяг.
Упродовж вихідних працівники митниці зафіксували 25 випадків порушень митних правил. Серед вилученого - побутова техніка, продукти харчування, автозапчастини, тощо. Щодо кількісних показників, то найбільшу кількість - - 462 шт. вилучено джинсів. Саме стільки намагався ввезти в Україну мешканець Львівщини через пункт пропуску «Шегині – Медика». Чоловік обрав смугу руху «червоний коридор», однак задекларувати вказані речі «забув».
Ще один випадок незаконного переміщення одягу - спортивних штанів зафіксували митники в аеропорту «Львів». Тут громадянин Грузії теж задекларував частину товару, іншу - 20 пар спортивних штанів – ні.
За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 МКУ. Товари вилучено. Справи скерують до суду.
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