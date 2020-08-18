ЧОЛОВІКА ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 17-08-2020, 17:27 0 109

Підозрюваного у вбивстві чоловіка затримали сьогодні прикордонники Мукачівського загону.



Про появу у прикордонні невідомої особи, прикордонників повідомив мешканець села Ботар. До вказаного місця негайно висунулась група реагування, яка за 700 метрів до кордону виявила чоловіка з протермінованою ID карткою громадянина Румунії



У ході взаємообміну інформацією з румунськими колегами, прикордонникам стало відомо, що 19-річний іноземець підозрюється у скоєнні вбивства на території Румунії.



Наразі вирішується питання про передачу затриманого румунським правоохоронцям.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону