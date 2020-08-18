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ЧОЛОВІКА ПІДОЗРЮВАНОГО У ВБИВСТВІ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
|Суспільство | 17-08-2020, 17:27
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Підозрюваного у вбивстві чоловіка затримали сьогодні прикордонники Мукачівського загону.
Про появу у прикордонні невідомої особи, прикордонників повідомив мешканець села Ботар. До вказаного місця негайно висунулась група реагування, яка за 700 метрів до кордону виявила чоловіка з протермінованою ID карткою громадянина Румунії
У ході взаємообміну інформацією з румунськими колегами, прикордонникам стало відомо, що 19-річний іноземець підозрюється у скоєнні вбивства на території Румунії.
Наразі вирішується питання про передачу затриманого румунським правоохоронцям.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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