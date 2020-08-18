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ООС: на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл
|Суспільство | 18-08-2020, 10:04
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|17 серпня російські найманці вели обстріли з підствольного гранатомету біля Водяного.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Водночас, поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомету. Один неприцільний постріл був провокативним та не ніс загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували".
Деталі: Також біля Водяного бойовики облаштовували позиції у бік наших підрозділів.
Загалом, за минулу добу, штаб зафіксував 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку поточної доби, 18 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.
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