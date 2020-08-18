ООС: на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл Суспільство | 18-08-2020, 10:04 0 74 17 серпня російські найманці вели обстріли з підствольного гранатомету біля Водяного.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Водночас, поблизу Водяного у післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації з підствольного гранатомету. Один неприцільний постріл був провокативним та не ніс загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували".



Деталі: Також біля Водяного бойовики облаштовували позиції у бік наших підрозділів.



Загалом, за минулу добу, штаб зафіксував 2 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.



Від початку поточної доби, 18 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.