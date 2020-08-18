Ізраїльські винищувачі вперше прилетіли для спільних навчань до Німеччини Суспільство | 18-08-2020, 10:12 0 79 У Німеччині в понеділок, 17 серпня, вперше приземлилися винищувачі ізраїльських військово-повітряних сил.



Це сталося напередодні символічного меморіального заходу і спільних військових навчань між двома країнами, пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.



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"Шість літаків F-16 беруть участь у навчаннях BlueWings2020 і MAGDAYs протягом наступних двох тижнів", - йдеться в повідомленні військово-повітряних сил Німеччини.



Планується, що спільна німецько-ізраїльська група літаків пролетить у вівторок, 18 серпня, над авіабазою Фюрстенфельдбрюк, де в 1972 році під час проведення Олімпійських Ігор в Мюнхені терористи з палестинського угруповання "Чорний вересень" вбили 9 з 11 ізраїльських спортсменів.



На зворотному шляху авіагрупа пролетить неподалік залишків концтабору Дахау часів Другої світової війни.



Після цього німецько-ізраїльська делегація покладе вінок до Меморіалу концтабору і вшанує пам'ять жертв Голокосту і тиранії націонал-соціалізму.