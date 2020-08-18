31 серпня 2020 року ‒ останній термін для подання заяви про списання недоїмки з єдиного соціального внеску Суспільство | 18-08-2020, 11:36 0 68



Державна податкова служба у Львівській області ще раз наголошує, що відповідно до Закону України від 13 травня 2020 року № 592-IX ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо усунення дискримінації за колом платників” 31 серпня 2020 року ‒ останній термін для подання заяви про списання недоїмки з єдиного соціального внеску (далі ‒ ЄСВ) за період з 01 січня 2017 року до 03 червня 2020 року фізичним особам - підприємцям (далі ‒ ФОП) (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) та особам, які провадять незалежну професійну діяльність.

Скористатись правом на списання заборгованості з ЄСВ можуть платники податків, якщо:

1) відповідними платниками за означений період не отримано дохід від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО);

2) протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом № 592 (тобто до 31 серпня 2020 року включно) платники подали такі документи:

від ФОПів (крім єдинників):

- державному реєстратору за місцезнаходження реєстраційної справи фізичної особи - підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

- до податкового органу – звітності відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ за період з 01 січня 2017 року до 03 червня 2020 року.

від осіб, які провадять незалежну професійну діяльність:

- до податкового органу – заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ за період з 01 січня 2017 року до 03 червня 2020 року.

ФОПи та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть не подавати звітність з ЄСВ за 2017– 2020 роки, якщо вони вже її подавали.

