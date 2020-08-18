Облік платників податків у контролюючих органах: що змінилось...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 18/08/2020 До 25 серпня ЛКП «Львівавтодор» має укласти договір з підрядником на ремонт вул. С. Бандери...>> У Львові тривають роботи з облаштування громадського простору на пр. Червоної Калини, 106...>> Місто закликає ОСББ та ЖБК скористатись програмою «Теплий дім», яка дозволяє зекономити до 50% оплати за енергоносії...>> Продаж електронних проїзних документів з використанням мережі Інтернет. Особливості застосування РРО...>> Будинок з центральним опаленням на вул. Величковського, 2 стане першим в Україні, де мешканці зможуть індивідуально регулювати теплоспоживання у квартирах...>> На площі Ринок відкрили фотовиставку про Василя Вишиваного...>> Завтра у Львові - гроза та шквали, град...>> Внаслідок ДТП, тролейбуси № 22, 29 та 30 тимчасово курсують за зміненими маршрутами...>> Уже з вересня львівська школа № 13 матиме новий спортивний майданчик...>> Відтепер вимоги щодо оформлення розрахункових документів та електронних розрахункових документів тотожні...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Прокурори обвинувачують жителя с.Муроване у нанесенні ножових поранень односельчанину...
18-08-2020, 11:38  >>> 
«Серійного» крадія з Буська засудили до 4 років позбавлення волі...
18-08-2020, 11:35  >>> 
Підозрюваному у вбивстві в с.Новосілка обрали запобіжний захід...
18-08-2020, 11:34  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Коронавірус в Україні: 1 616 нових випадків, найбільше на Харківщині...
18-08-2020, 10:17  >>> 
У світі вже 22 млн випадків коронавірусу...
18-08-2020, 09:49  >>> 
Після антирекорду: на Рівненщині різко зменшилось число нових випадків COVID-19...
18-08-2020, 09:47  >>> 

Облік платників податків у контролюючих органах: що змінилось

Суспільство | 18-08-2020, 11:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 67 67    

Західне управління Офісу великих платників нагадує, що Міністерством фінансів України наказом від 24.06.2020 № 323 затверджено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів (далі – Порядок).
Цим наказом встановлено зокрема, порядок взяття на облік у контролюючих органах іноземних компаній, організацій, дипломатичних місій.
Взяття на облік здійснюється на підставі поданих до контролюючого органу документів:
У разі отримання іноземною компанією, організацією, дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні - документи подаються нерезидентом до контролюючого органу за місцезнаходженням відповідного об'єкта (п. 4.4 роз. IV Порядку).
Якщо іноземна компанія, організація, дипломатична місія відкриває рахунок в банку або іншій фінансовій установі та не підпадає під дію абзацу другого п. 4.4 роз IV Порядку (крім документів, визначених в абзаці четвертому п. 4.4 роз. IV Порядку) - документи подаються нерезидентом до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням банку (відокремленого підрозділу) або іншої фінансової установи, в якому відкривається рахунок.
Взяті на облік згідно з цим підпунктом іноземні компанії, організації, дипломатичні місії включаються до реєстру платників податків - нерезидентів з ознакою "іноземна компанія, що отримала майнові права на нерухомість або землю" або "іноземна компанія, що відкриває рахунок.
Крім цього визначено, що відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об'єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі.
Юридична особа інформує про всі об'єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.
У повідомленні за ф. № 20-ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.
Під час надання повідомлень за ф. № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об'єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об'єкти оподаткування - офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об'єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).
Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об'єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за ф. № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об'єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).
Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за ф. № 20-ОПП як узагальнена з типом об'єкта оподаткування "автомобільні транспортні засоби" та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі "Реєстраційний номер об'єкта оподаткування.
Наказ набрав чинності з 27.07.2020 року.

   Новини по темі: Суспільство
Продаж електронних проїзних документів з використанням мережі Інтернет. Особливості застосування РРО...
18-08-2020, 14:43  >>> 
Відтепер вимоги щодо оформлення розрахункових документів та електронних розрахункових документів тотожні...
18-08-2020, 14:36  >>> 
Результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-липня 2020 року...
18-08-2020, 13:54  >>> 
Облік платників податків у контролюючих органах: що змінилось...
18-08-2020, 11:37  >>> 
31 серпня 2020 року ‒ останній термін для подання заяви про списання недоїмки з єдиного соціального внеску...
18-08-2020, 11:36  >>> 
Ізраїльські винищувачі вперше прилетіли для спільних навчань до Німеччини...
18-08-2020, 10:12  >>> 
ООС: на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл...
18-08-2020, 10:04  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: Лукашенко і вибори, підпал авто "Схем"...
18-08-2020, 10:10  >>> 
Головні новини неділі і ночі: мітинг у Білорусі, підпал авто "Схем"...
17-08-2020, 09:39  >>> 
У Міланському соборі невідомий захопив у заручники охоронця...
13-08-2020, 09:57  >>> 
   ПолітикаПолітика
МЗС Латвії вручило ноту протесту послу Білорусі...
18-08-2020, 10:16  >>> 
Канада закликала провести нові вибори у Білорусі...
18-08-2020, 09:57  >>> 
У білоруському місті державне ТБ транслювало протести...
18-08-2020, 09:48  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафта дешевшає на тлі напруженості між Вашингтоном та Пекіном...
18-08-2020, 10:22  >>> 
Голова Apple Тім Кук став мільярдером...
12-08-2020, 10:19  >>> 
Мобільні оператори підключили 4G для півмільйона українців за місяць...
11-08-2020, 10:40  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Продаж електронних проїзних документів з використанням мережі Інтернет. Особливості застосування РРО...
18-08-2020, 14:43  >>> 
Відтепер вимоги щодо оформлення розрахункових документів та електронних розрахункових документів тотожні...
18-08-2020, 14:36  >>> 
Результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-липня 2020 року...
18-08-2020, 13:54  >>> 
   ВладаВлада
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
Facebook вперше видалив допис Трампа...
06-08-2020, 09:12  >>> 
Байден обіцяє повернути США до ВООЗ, якщо виграє вибори...
08-07-2020, 09:16  >>> 
   КультураКультура
На День Незалежності «Дударик» виконає Акафіст до Богородиці...
18-08-2020, 10:28  >>> 
Папа Римський прокоментував протести білорусів...
17-08-2020, 09:13  >>> 
Женя Галич стане одним із спікерів «МолоДвіж 2020»...
14-08-2020, 18:21  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:47 До 25 серпня ЛКП «Львівавтодор» має укласти договір з підрядником на ремонт вул. С. Бандери
15:45 У Львові тривають роботи з облаштування громадського простору на пр. Червоної Калини, 106
15:42 Місто закликає ОСББ та ЖБК скористатись програмою «Теплий дім», яка дозволяє зекономити до 50% оплати за енергоносії
14:43 Продаж електронних проїзних документів з використанням мережі Інтернет. Особливості застосування РРО
14:42 Будинок з центральним опаленням на вул. Величковського, 2 стане першим в Україні, де мешканці зможуть індивідуально регулювати теплоспоживання у квартирах
14:41 На площі Ринок відкрили фотовиставку про Василя Вишиваного
14:40 Завтра у Львові - гроза та шквали, град
14:39 Внаслідок ДТП, тролейбуси № 22, 29 та 30 тимчасово курсують за зміненими маршрутами
14:38 Уже з вересня львівська школа № 13 матиме новий спортивний майданчик
14:36 Відтепер вимоги щодо оформлення розрахункових документів та електронних розрахункових документів тотожні

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования