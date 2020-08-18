Результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-липня 2020 року Суспільство | 18-08-2020, 13:54 0 54

Упродовж січня-липня 2020 року управлінням з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Львівській області організовано та проведено 527 організаційно-роз’яснювальних заходів (лекційні заняття, семінари, публікації у засобах масової інформації, мережі Інтернет, субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області, соціальних мережах).



Забезпечено проведення 750 заходів з надання методичної та консультаційної допомоги окремим працівникам і структурним підрозділам ГУ ДПС у Львівській області, у тому числі щодо заповнення електронних декларацій.



Забезпечено розгляд 76 повідомлень (заяв) про конфлікт інтересів, 19 звернень громадян та юридичних осіб. Проведено 18 перевірок (дисциплінарних проваджень, службових розслідувань), за результатами яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто трьох працівників. Матеріали чотирьох перевірок направлено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції для розгляду та прийняття рішення у межах компетенції.



За матеріалами управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції складено 18 адміністративних протоколів про вчинення правопорушень пов’язаних з корупцією.