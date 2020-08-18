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Продаж електронних проїзних документів з використанням мережі Інтернет. Особливості застосування РРО

Суспільство | 18-08-2020, 14:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    

Західне управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що застосування РРО під час надання послуг з перевезення пасажирів, перш за все, регламентується Законом України від 06.07.1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон № 265).
Так, відповідно до норм цього Закону, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у відповідних сферах зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів.
 Статтею 2 Закону № 265 визначено, що розрахунковий документ – це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом № 265, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО та/або ПРРО, чи заповнений вручну.
Варто звернути увагу, що згідно з п. 4 ст. 9 Закону №265 РРО та/або ПРРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю.
 Слід зазначити, що спільним наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства доходів і зборів України від 30.05.2013 № 331/137 «Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті» встановлено форму та зміст електронного проїзного (перевізного) документа на залізничному транспорті.
У той же час форми електронних квитків на перевезення пасажирів і багажу та вантажів автомобільним, авіаційним, морським і річковим транспортом законодавчо не встановлені та вони не можуть вважатись розрахунковими документами у розумінні Закону № 265.
 Для підтвердження витрат на придбання електронних квитків на зазначені види транспорту необхідним є пакет документів: оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера); роздрук на папері частини електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція); оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира; посадочний документ, перевізний документ, роздрукований на паперовому носії (транспортні квитки).
 
Особі, яка отримує або повертає товар чи послугу або відмовляється від неї, включно замовлення, оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товару чи послуги в обов’язковому порядку видається розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.
Також статтею 2 Закону № 265 визначено, що розрахункова операція - у разі застосування покупцем банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі банком покупця товару чи послуги. У разі повернення товару (відмови від послуги) оформлюються розрахункові документи щодо перерахування коштів у банк покупця.
Отже, при здійсненні розрахунків за товари (послуги) суб’єкти господарювання зобов’язані, відповідно до норм Закону № 265, застосовувати РРО, у тому числі у разі здійснення безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карт або платіжних систем із використанням мережі Інтернет. При цьому розрахункові документи, при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет, видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу під час передачі йому товару чи надання послуг.
Водночас, у разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) у безготівковій формі шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки (без використання банківських платіжних карток), РРО не застосовується.
Таким чином, підприємствами-транспортниками РРО застосовується безпосередньо при посадці громадянина на транспортний засіб перевізника та пред’явленні документа про сплату за послугу через мережу Інтернет, а у касовому чеку зазначається форма оплати за послугу, наприклад, "безготівка", "передоплата", тощо.
У разі відмови пасажира від придбаного квитка або, якщо рейс скасовується у зв’язку з форс-мажорними обставинами, використовувати РРО при поверненні грошових коштів з розрахункового рахунка підприємства на карту покупця не потрібно, адже оплата здійснювалась без використання РРО.
Використовувати РРО необхідно безпосередньо у момент надання послуги та/або у момент повернення грошових коштів, за умови отримання (наміру отримання) послуги перевезення або звернення пасажира щодо повернення грошових коштів (у разі раніше проведеної розрахункової операції через РРО).

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