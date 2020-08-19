БАЖАННЯ СУМНІВНОГО ПІДРОБІТКУ ЗАЛИШИЛО УКРАЇНЦЯ БЕЗ «БУСА» Суспільство | 19-08-2020, 07:15 0 89







Сьогодні близько 4-ї ранку, в пункті пропуску «Дякове» спільна оглядова група прикордонників та митників виявила приховані сигарети.



На наявність сховку з тютюном вказав службовий собака прикордонників під час огляду мікроавтобуса марки «Мерседес», яким на виїзд з України прямував 41-річний громадянин України. Оглянувши ретельніше місце, на яке вказав пес, правоохоронці виявили у підлозі транспортного засобу спеціально виготовлений сховок зі 670 пачками сигарет різних марок.



Тютюнові вироби та транспортний засіб у нашого співвітчизника вилучили. Загальна сума оцінки цих речей склала майже 600 тисяч гривень.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону