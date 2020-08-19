ООС: "обстрілів з боку противника не зафіксовано" Суспільство | 19-08-2020, 08:31 0 100 18 серпня на Донбасі "обстрілів з боку противника не зафіксовано".



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "18 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. ООС: "обстрелов со стороны противника не зафиксировано"ООС: "обстрелов со стороны противника не зафиксировано"Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.



Від початку поточної доби, 19 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає".