Спеку в Україні втамують грози Суспільство | 19-08-2020, 08:56 0 83 Синоптики прогнозують 19 серпня на заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів.



Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Укргідрометцентр



Деталі: У західних областях короткочасні дощі, грози, вдень у Карпатах та на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.



Температура вдень 27-32°, у західних областях 21-26.



