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Спеку в Україні втамують грози
|Суспільство | 19-08-2020, 08:56
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|Синоптики прогнозують 19 серпня на заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Укргідрометцентр
Деталі: У західних областях короткочасні дощі, грози, вдень у Карпатах та на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
Температура вдень 27-32°, у західних областях 21-26.
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