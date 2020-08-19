Антирекорд коронавірусу: в Україн за добу – 1 967 хворих Суспільство | 19-08-2020, 09:01 0 91 За добу 18 серпня в Україні COVID-19 діагностували 1 967 особам, 28 хворих померли, 812 осіб одужали.

