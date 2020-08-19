Триває капітальний ремонт вул. Піша: проєкт виготовило ЛКП «Інститут просторового розвитку» Суспільство | 19-08-2020, 11:31 0 163 У Львові триває період активних ремонтних робіт. Усі районні адміністрації міста проводять ремонт внутрішньоквартальних вулиць, ремонт дворів, тротуарів, облаштування громадських просторів. На ці роботи з міського бюджету буде витрачено приблизно 240 млн грн. Зокрема, у Галицькому районі проведено капітальний ремонт вул. Друкарська, і на 90% вже виконано ремонт вул. Льва, пл. Вічева. Також до середини вересня буде повністю завершено ремонт вул. Піша. Вулицю ремонтують за проєктом ЛКП «Інститут просторового розвитку».

«Вулиця Піша — це вулиця, яка веде до Меморіалу Небесної Сотні. За проєктом „Інституту просторового розвитку“ пішохідна дорога встелена мозаїкою, кілька паркувальних місць позначені грубою бруківкою, на прибудинкових ділянках покладено плоску плитку. Вулиця є пішохідною, всі її функціональні зони виконано в одному рівні відносно поверхні. Зелені пагорби укріплено спеціально завезеним необробленим каменем, створено тераси, висаджено декоративні кущі. Незабаром буде встановлено ліхтарі, кабелі до них ведуть під землею», — повідомив Олег Шмід, директор ЛКП «Інститут просторового розвитку».



За інформацією Галицької РА, вартість капітального ремонту вул. Піша — 4,3 млн грн. До середини вересня планують завершити всі роботи.



«На вул. Піша вже завершено роботи по заміні усіх інженерних мереж, та виконано мощення у верхній частині вулиці. Зараз ще тривають роботи внизу (початок) вулиці. Також залишається ще виконати роботи з озеленення.



Після ремонту вулиця без перебільшення стане окрасою центральної частини міста", — відзначив Роман Гавчак, заступник голови Галицької РА.



Станом на сьогодні у Галицькому районі також триває ремонт центральної алеї на пр. Свободи, облаштування фонтану біля Оперного театру, ремонт пл. Галицька також з облаштуванням фонтану.



