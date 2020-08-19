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Вчора моніторингові групи обстежили 177 об'єктів
|Суспільство | 19-08-2020, 11:38
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|Впродовж 18 серпня моніторингові групи обстежили 177 об'єктів, дали 20 попереджень та склали 7 протоколів щодо роботи закладів, які мали порушення правил карантину. Про це інформують у департаменті житлового господарства та інфраструктури.
Нагадаємо, раніше міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо посилення роботи моніторингових груп для перевірки суб'єктів господарювання та міського транспорту на дотримання всіх карантинних заходів. Рейди проводять щодня.
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