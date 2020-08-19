Вчора моніторингові групи обстежили 177 об'єктів Суспільство | 19-08-2020, 11:38 0 83 Впродовж 18 серпня моніторингові групи обстежили 177 об'єктів, дали 20 попереджень та склали 7 протоколів щодо роботи закладів, які мали порушення правил карантину. Про це інформують у департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо посилення роботи моніторингових груп для перевірки суб'єктів господарювання та міського транспорту на дотримання всіх карантинних заходів. Рейди проводять щодня.



