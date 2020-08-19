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| Газета №35 (55) / 2014
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До уваги платників податків міста Львова!
|Суспільство | 19-08-2020, 11:47
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|Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що для отримання послуг у Центрі обслуговування платників у м.Львові (за адресою вул.Стрийська,35) можна здійснити реєстрацію онлайн за посиланням:
До переліку послуг, для яких доступний попередній запис, включені наступні послуги:
· видача картки платника податків;
· видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
· реєстрація платника єдиного податку, надання витягу з реєстру платників єдиного податку;
· реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат;
· видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи;
· видача довідки про сплату податкових зобов'язань платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання;
· видача довідки про доходи для фізичних осіб-підприємців;
· видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) фізичним особам;
· підтвердження статусу податкового резидента України - фізичної особи;
· включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
· реєстрація РРО, КОРО, РК;
· видача/переоформлення ліцензій;
· видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до ЄДР місць зберігання.
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