До уваги платників податків міста Львова! Суспільство | 19-08-2020, 11:47 0 117 Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що для отримання послуг у Центрі обслуговування платників у м.Львові (за адресою вул.Стрийська,35) можна здійснити реєстрацію онлайн за посиланням:



До переліку послуг, для яких доступний попередній запис, включені наступні послуги:



· видача картки платника податків;



· видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;



· реєстрація платника єдиного податку, надання витягу з реєстру платників єдиного податку;



· реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат;



· видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи;



· видача довідки про сплату податкових зобов'язань платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання;



· видача довідки про доходи для фізичних осіб-підприємців;



· видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) фізичним особам;



· підтвердження статусу податкового резидента України - фізичної особи;



· включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;



· реєстрація РРО, КОРО, РК;



· видача/переоформлення ліцензій;



· видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до ЄДР місць зберігання.