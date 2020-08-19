Через аварію на мережі «Львівобленерго» гідроудар спричинив порив на магістральному водогоні у м. Винники Суспільство | 19-08-2020, 13:19 0 78 Сьогодні, 19 серпня, через аварію на мережі «Львівоболенерго» вночі трапилася раптова зупинка насосних агрегатів на насосній станції «Винники». Відтак утворився гідроудар, що спричинив розрив магістрального водогону Винники-Довга на вул. Лисенка. Зараз ремонтні бригади «Львівводоканалу» проводять заміну аварійної ділянки — це близько 50 погонних метрів. На час ремонтних робіт призупинено подачу води у м. Винники.

Орієнтовно подачу воду мають відновити до кінця доби. Стабільна подача води буде 20.08.20р. о 6.00 ранку.



ЛМКП «Львівводоканал» сподівається на розуміння мешканців м. Винники і просить вибачити за тимчасові незручності.



