19 серпня о 20:00 АМУ проведе експертну дискусію, присвячену реформі децентралізації та місцевим виборам 2020 Суспільство | 19-08-2020, 19:49 0 56 19 серпня о 20:00 АМУ проведе експертну дискусію, присвячену реформі децентралізації та місцевим виборам 2020



19 серпня Асоціація міст України спільно з каналом «ІнтерВізор» проведе експертну дискусію, присвячену реформі децентралізації та місцевим виборам 2020.



Спікерами дискусії будуть:



–виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан;

–голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін;

–радник Міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря.



Початок прямого ефіру о 20:00

Онлайн трансляція – на Фейсбук сторінці Асоціації міст України та на сайті АМУ.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

