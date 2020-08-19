|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
19 серпня о 20:00 АМУ проведе експертну дискусію, присвячену реформі децентралізації та місцевим виборам 2020
|Суспільство | 19-08-2020, 19:49
| 0 56
|
|19 серпня о 20:00 АМУ проведе експертну дискусію, присвячену реформі децентралізації та місцевим виборам 2020
19 серпня Асоціація міст України спільно з каналом «ІнтерВізор» проведе експертну дискусію, присвячену реформі децентралізації та місцевим виборам 2020.
Спікерами дискусії будуть:
–виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан;
–голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін;
–радник Міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря.
Початок прямого ефіру о 20:00
Онлайн трансляція – на Фейсбук сторінці Асоціації міст України та на сайті АМУ.
Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
|
|