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До уваги подорожніх!
|Суспільство | 19-08-2020, 19:52
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|До уваги подорожніх!
Галицька митниця Держмитслужби повідомляє, що з метою покращання обслуговування громадян при перетині митного кордону України та пришвидшення пасажиропотоку в автомобільних пунктах пропуску «Смільниця - Кросценко», «Угринів - Долгобичув», «Грушів - Будомеж» та залізничному - «Мостиська - Пшемисль» встановлено термінали, призначені для прийому митних платежів із застосуванням платіжних карток.
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