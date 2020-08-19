До уваги подорожніх! Суспільство | 19-08-2020, 19:52 0 69 До уваги подорожніх!

Галицька митниця Держмитслужби повідомляє, що з метою покращання обслуговування громадян при перетині митного кордону України та пришвидшення пасажиропотоку в автомобільних пунктах пропуску «Смільниця - Кросценко», «Угринів - Долгобичув», «Грушів - Будомеж» та залізничному - «Мостиська - Пшемисль» встановлено термінали, призначені для прийому митних платежів із застосуванням платіжних карток.

