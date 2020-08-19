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У ЛКП «Львівелектротранс» прокоментували вчорашній інцидент із порушником та контролером

Суспільство | 19-08-2020, 19:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    
Вчора, 18 серпня, приблизно о 17.10 год, здійснюючи перевірку проїзних документів та дотримання карантинних обмежень в трамваї № 3 на вул. Івана Франка, моніторингова група у складі двох контролерів виявила трьох пасажирів, які порушували правила карантину, а саме перебували в салоні трамваю без масок, крім того не мали жодного підтвердження сплати за проїзд.
«Пасажирам висунули вимогу негайно одягнути маски або покинути трамвай, сплативши штраф за безквитковий проїзд. Зокрема, контролер зробив зауваження пасажирам та запропонував усунути порушення, або вийти з транспортного засобу.

Рух трамваю було зупинено до усунення порушень вимог карантину. Під час очікування у подію втрутився невідомий, з ознаками алкогольного (чи наркотичного) сп’яніння та агресивною поведінкою. Невідомий (з його слів — раніше судимий) з нецензурною лексикою та образами звертався до працівників «Львівелектротрансу», накинувся на контролера та здійснив спробу нанести йому тілесні ушкодження, порвавши при цьому елемент форменого одягу, зірвав із шиї ланцюжок із кулоном. Відтак, з метою самозахисту, контролерами застосований перцевий газовий балон та фізична сила", — прокоментував інцидент Андрій Фок, бригадир групи контролерів відділу контролю ЛКП «Львівелектротранс».
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На місце події був викликаний екіпаж поліції, порушник затриманий і доставлений у Галицький відділ поліції.

Ця подія зареєстрована в ЖЄО Галицького ВП ГУНП у Львівській області. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
У ЛКП «Львівелектротранс» прокоментували вчорашній інцидент із порушником та контролером

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