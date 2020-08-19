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«Я - МАЙБУТНІЙ ЗАХИСНИК КОРДОНІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ!»

Суспільство | 19-08-2020, 20:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 48 48    
Сьогодні, з 11-ї години, в аеропорту «Бориспіль» вирувала атмосфера свята. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» для громадян, що подорожують з дітьми та дітей охоронців кордону провели акцію «Я - МАЙБУТНІЙ ЗАХИСНИК КОРДОНІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ!».

Акція спрямована на популяризацію українських воїнів-прикордонників.

Такі акції для дітей на ділянці підрозділів Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» не є поодинокими.

Зазвичай громадяни, що перетинають кордон бачать лише людей в кабінах паспортного контролю. І не всі знають, що робота прикордонника є багатогранною і має безпекову складову.

Тож сьогодні діти мали можливість побачити весь спектр служби охоронців кордону, це і перевірка документів, оглядова робота, служба кінологів, силова підтримка, а також спробувати себе в ролі справжнього прикордонника та приміряти амуніцію воїна. Також, щоб подорож у світ прикордонного відомства була не лише пізнавальною, але й повчальною, прикордонники нагадували громадянам про умови та правила перетину кордону з дітьми.

Свої побажання для України та її захисників діти писали на сердечках та прикріплювали на спеціальну карту побажань.

На завершення заходу дітям організували екскурсію у літаку, солодощі, подарунки та дипломи юних прикордонників.
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