ТКГ погодила 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення Суспільство | 20-08-2020, 07:40 0 100 На засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) її учасники погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.



Джерело: Офіс президента



Дослівно: "У безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту "Нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року.



Це дасть змогу просунутися у виконанні домовленостей лідерів Нормандського формату, досягнутих у Парижі, та наблизитися до проведення саміту "Нормандської четвірки" в Берліні.



Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.



Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів".



Що передувало: На відео-засіданні ТКГ представники ОРДЛО заблокували переговори, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.



Передісторія:



9 червня вперше до роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей. Це відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк.

30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму.

30 липня стало відомо, що заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників, він фактично відмовився вести переговори з Андрієм Єрмаком, а запропонував головам МЗС домовлятися. В офісі Володимира Зеленського назвали це "дипломатичною грою".

Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.





