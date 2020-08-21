Справа Гандзюк: Суд заарештував Мангера і Левіна Суспільство | 20-08-2020, 07:43 0 93 Дніпровський суд Києва заарештував до 18 жовтня фігурантів справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.

За рішенням судді, Владислав Мангер і Олексій Левін заарештовані без права внесення застави до 18 жовтня.



Передісторія:



31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.

16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.

25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.

16 червня голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк, затримали після засідання суду.

