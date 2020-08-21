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Справа Гандзюк: Суд заарештував Мангера і Левіна
|Суспільство | 20-08-2020, 07:43
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|Дніпровський суд Києва заарештував до 18 жовтня фігурантів справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.
За рішенням судді, Владислав Мангер і Олексій Левін заарештовані без права внесення застави до 18 жовтня.
Передісторія:
31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.
27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.
16 червня голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк, затримали після засідання суду.
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