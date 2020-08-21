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У Туреччині розстріляли главу ОЗУ "Лота Гулі", який переховувався від українського правосуддя
|Суспільство | 20-08-2020, 07:52
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|На відомого азербайджанського кримінального авторитета, злодія в законі Надіра Саліфова, відомого у злочинному світі на прізвисько Лота Гулі скоєно замах.
Від поранень, отриманих в результаті чотирьох пострілів з пістолета, злодій в законі Надир Саліф незабаром помер в лікарні.
В "Лота Гулі" стріляв інший представник кримінального світу, азербайджанець по-національності, відомий під псевдонімом "Хан". Інцидент стався в турецькому курортному місті Анталії. За інформацією видання, зловмисник затриманий співробітниками поліції.
Нагадаємо:
Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і тримало у страху підприємців регіону – чотирьох організаторів банди затримали під час спроби викрадення людини.
У 2019 році в Донецької області поліція затримала під час святкування дня народження громадянина Грузії, який від імені злодія в законі на прізвисько "Гулі" встановлював "воровской порядок".
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