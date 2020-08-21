У Туреччині розстріляли главу ОЗУ "Лота Гулі", який переховувався від українського правосуддя Суспільство | 20-08-2020, 07:52 0 107 На відомого азербайджанського кримінального авторитета, злодія в законі Надіра Саліфова, відомого у злочинному світі на прізвисько Лота Гулі скоєно замах.

Від поранень, отриманих в результаті чотирьох пострілів з пістолета, злодій в законі Надир Саліф незабаром помер в лікарні.



В "Лота Гулі" стріляв інший представник кримінального світу, азербайджанець по-національності, відомий під псевдонімом "Хан". Інцидент стався в турецькому курортному місті Анталії. За інформацією видання, зловмисник затриманий співробітниками поліції.



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У 2019 році в Донецької області поліція затримала під час святкування дня народження громадянина Грузії, який від імені злодія в законі на прізвисько "Гулі" встановлював "воровской порядок".

