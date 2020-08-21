Російський опозиціонер Навальний – у реанімації: "токсичне отруєння" Суспільство | 20-08-2020, 08:45 0 107 Російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням.



Джерело: його речниця Кіра Ярмиш у Twitter, "Радіо Свобода"



Деталі: Олексію Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.



Це сталося вранці 20 серпня.



Навальний перебуває в реанімації.

Ярмиш припустила, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.



Пряма мова речниці: "Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний".