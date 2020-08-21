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Російський опозиціонер Навальний – у реанімації: "токсичне отруєння"
|Суспільство | 20-08-2020, 08:45
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|Російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням.
Джерело: його речниця Кіра Ярмиш у Twitter, "Радіо Свобода"
Деталі: Олексію Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.
Це сталося вранці 20 серпня.
Навальний перебуває в реанімації.
Ярмиш припустила, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.
Пряма мова речниці: "Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний".
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