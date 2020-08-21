Самоізоляція: додаток "Дій вдома" вдосконалять Суспільство | 20-08-2020, 09:32 0 102 Міністерство цифрової трансформації вдосконалює застосунок "Дій вдома" для проходження самоізоляції, він матиме англомовну версію.



Джерело: заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер, МОЗ



Деталі: МОЗ спільно з Мінцифрою, Національною поліцією і Прикордонною службою налагоджують роботу сервісу "Дій вдома", щоб спростити визначення кола осіб, контактних із хворим на COVІD-19.



Пряма мова Кучера: "Міністерство охорони здоров’я надало свої пропозиції щодо посилення контролю за особами, які повинні проходити обов'язкову самоізоляцію, та щодо кола контактних з ними осіб.



Наразі також вирішується питання перекладу додатку "Дій вдома" англійською мовою для іноземних громадян, які прибувають в Україну з країн червоної зони.



Крім цього, налагоджений функціонал додатку, який дозволяє надсилати повідомлення на номери іноземних операторів мобільного зв’язку, чого не було раніше".

