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Самоізоляція: додаток "Дій вдома" вдосконалять
|Суспільство | 20-08-2020, 09:32
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|Міністерство цифрової трансформації вдосконалює застосунок "Дій вдома" для проходження самоізоляції, він матиме англомовну версію.
Джерело: заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер, МОЗ
Деталі: МОЗ спільно з Мінцифрою, Національною поліцією і Прикордонною службою налагоджують роботу сервісу "Дій вдома", щоб спростити визначення кола осіб, контактних із хворим на COVІD-19.
Пряма мова Кучера: "Міністерство охорони здоров’я надало свої пропозиції щодо посилення контролю за особами, які повинні проходити обов'язкову самоізоляцію, та щодо кола контактних з ними осіб.
Наразі також вирішується питання перекладу додатку "Дій вдома" англійською мовою для іноземних громадян, які прибувають в Україну з країн червоної зони.
Крім цього, налагоджений функціонал додатку, який дозволяє надсилати повідомлення на номери іноземних операторів мобільного зв’язку, чого не було раніше".
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