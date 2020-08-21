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МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ
|Суспільство | 20-08-2020, 09:39
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|Прикордонник – це не тільки престижна професія, це стабільність, соціальний захист та впевненість у завтрашньому дні. Чи не щодня до відділу з добору у Закарпатській області окремого регіонального центру комплектування Західного регіонального управління звертаються молоді люди з бажанням долучитися до почесної справи охорони державного кордону.
На сьогоднішній день в Мукачівському прикордонному загоні є ряд вакантних посад інспекторів прикордонної служби, зв'язківців, фельдшерів, водіїв та кухарів.
На військову службу в підрозділах охорони кордону в межах Закарпаття, а саме: у місті Мукачево та у населених пунктах Берегівського, Виноградівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. Заробітна плата військовослужбовців, які укладають перший контракт складає 10 тисяч гривень. Прийом кандидатів з їх подальшим працевлаштуванням за територіальним принципом триває, детальніше ознайомитись з умовами прийому можна зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0679540077, 0663484710, 0965885843.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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