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Громада Львова висловлює співчуття з приводу смерті президента Національної академії наук України Бориса Патона
|Суспільство | 20-08-2020, 09:44
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|На 102-му році життя помep видатний український науковець, президент Національної академії наук України Борис Патон. Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким.
«Такі люди, як Борис Патон — це люди цілої епохи. Вони не просто змінюють історію, вони самі і є тією історією. Україні і нам усім пощастило мати Бориса Патона, вчитись у нього. Щирі співчуття родині. Ім`я Бориса Патона назавжди закарбоване у серці кожного з нас», — зазначив мер Львова Андрій Садовий.
Борис Патон — український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952), президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України (1998).
Народився 27 листопада 1918 року в родині професора Київського індустріального інституту Євгена Патона. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-електрик, захистив кандидатську і докторську дисертації. Він виступив автором понад тисячі наукових публікацій і понад 400 винаходів.
Його головні наукові дослідження присвячені процесам автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом, розробці теоретичних основ створення автоматів і напівавтоматів для дугового зварювання і зварювальних джерел живлення, управління зварювальними процесами.
У 1953 році очолив Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона. Звання Героя України отримав за самовіддане служіння науці, визначні досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії, які сприяли визнанню й утвердженню авторитету вітчизняної науки у світі.
З 1962 року очолював НАН України, у березні 2020 року він не подав свою кандидатуру на вибори президента НАН і залишив посаду.
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