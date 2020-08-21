Громада Львова висловлює співчуття з приводу смерті президента Національної академії наук України Бориса Патона Суспільство | 20-08-2020, 09:44 0 125 На 102-му році життя помep видатний український науковець, президент Національної академії наук України Борис Патон. Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким.

«Такі люди, як Борис Патон — це люди цілої епохи. Вони не просто змінюють історію, вони самі і є тією історією. Україні і нам усім пощастило мати Бориса Патона, вчитись у нього. Щирі співчуття родині. Ім`я Бориса Патона назавжди закарбоване у серці кожного з нас», — зазначив мер Львова Андрій Садовий.



Борис Патон — український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952), президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України (1998).



Народився 27 листопада 1918 року в родині професора Київського індустріального інституту Євгена Патона. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-електрик, захистив кандидатську і докторську дисертації. Він виступив автором понад тисячі наукових публікацій і понад 400 винаходів.



Його головні наукові дослідження присвячені процесам автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом, розробці теоретичних основ створення автоматів і напівавтоматів для дугового зварювання і зварювальних джерел живлення, управління зварювальними процесами.



У 1953 році очолив Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона. Звання Героя України отримав за самовіддане служіння науці, визначні досягнення в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії, які сприяли визнанню й утвердженню авторитету вітчизняної науки у світі.



З 1962 року очолював НАН України, у березні 2020 року він не подав свою кандидатуру на вибори президента НАН і залишив посаду.



