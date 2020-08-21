«Всі пільговики мають право впродовж дня користуватись пільгами на проїзд», — Г. Слічна Суспільство | 20-08-2020, 10:40 0 75 За словами заступниці міського голови Львова та очільниці міського штабу з протидії коронавірусу Галини Слічної, міський транспорт продовжує курсувати у режимі спецперевезень. Відтак, пільгові категорії населення мають право впродовж дня користуватись пільгами на проїзд, однак їх просять утриматись від поїздок у години пік. Про це посадовиця розповіла у ефірі радіо «Люкс».

«Всі пільговики мають право впродовж дня користуватись пільгами на проїзд, але весь транспорт міста Львова і далі залишається працювати у режимі спецперевезень. Зокрема, мають бути зайняті тільки сидячі місця. Єдине, що у нас є лише прохання до людей похилого віку, до тих, які насправді не спішать на роботу, щоби вони їздили не в години пік, аби люди, які їдуть на роботу, мали змогу добратись», — зазначила Галина Слічна.



Також вона розповіла про актуальну ситуацію із захворюваністю на коронавірус у Львові.



«Від початку карантину підтверджених позитивних ПЛР-аналізів і захворілих осіб є 12 631. За останню добу було проведено 1 595 ПЛР-аналізів, з яких 183 — позитивні. Фактично, це є 11%. Зокрема, з них 84 — мешканці Львова. Хочу сказати, що з загальної кількості проведених ПЛР-аналізів, фактично 60% - ті аналізи, які проводяться приватними лабораторіями. Одужалих від початку карантину є 3 551 особа. Натомість летальних випадків станом на сьогодні є 344», — розповіла посадовиця.



