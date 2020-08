Львівський ІТ Кластер запустив IT Research 5.0, аби дослідити вплив пандемії на ІТ-індустрію Суспільство | 20-08-2020, 10:42 0 95 Львівський ІТ Кластер запускає п’яте за рахунком масштабне дослідження ІТ-ринку Львова IT Research 5.0. Особливістю цьогорічного дослідження буде аналіз впливу пандемії на діяльність та розвиток технологічної індустрії у місті.

У дослідженні IT Research щороку Львівський ІТ Кластер досліджує ІТ-ринок Львова, оборот ІТ-сфери та вплив на економіку міста та області.



«2020 рік — незвичайний рік для кожного, зокрема для бізнесів, індустрій, міст та країн в цілому. Тому, окрім усіх економічних та кількісних показників індустрії, у новому IT Research 5.0 досліджуватимуть також і вплив пандемії COVID-19 на ІТ-індустрію Львова, ефективність дистанційної роботи ІТ-спеціалістів, зміни в обороті галузі, тощо. Також дослідження міститиме прогнози щодо розвитку індустрії на найближчі роки.



Для максимально якісного розрахунку, важливо залучити якнайбільше спеціалістів галузі до опитування", — зазначають організатори.



Відтак, у межах дослідження планують опитати 1000 ІТ-спеціалістів Львова. Опитування конфіденційне, і дані буде використано лише з аналітичною метою.



Результати дослідження IT Research 5.0 можна буде знайти у вільному доступі на сайті Львівського ІТ Кластеру. З дослідженням попереднього року можна ознайомитись за посиланням.



Заповнення опитувальника займає до 10 хв. Долучитись до дослідження можна, заповнивши форму за посиланням.



Дослідження проводитиме соціологічна агенція Fama на замовлення Львівського ІТ Кластеру.