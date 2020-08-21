В лікарні швидкої допомоги запрацювала дитяча кардіохірургія Суспільство | 20-08-2020, 12:47 0 75 Відтепер у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова виконують операції на серці дітям. Лікарі вже прооперували першого юного пацієнта: зараз він почувається добре й розпочинає реабілітацію.

«Перша операція — зроблена. Пацієнт — хлопець, у якого під час обстеження наші спеціалісти виявили неправильне сполучення легеневих вен, дефект перетинки та зміни в одному з клапанів серця. Хірургічне втручання у таких випадках — єдиний вихід. Усі три вади усунуто. Пацієнт почувається добре і уже розпочинає реабілітацію. На черзі - операція на серці 10-річній дитині. Наразі готуємося», — повідомили в лікарні швидкої медичної допомоги Львова.



Напрям дитячої кардіохірургії очолив серцево-судинний хірург Віталій Петров. За консультаціями просять звертатись за телефоном: 0989120563.





