У дитячо-юнацьких спортивних школах міста буде юрисконсульт Суспільство | 20-08-2020, 13:03 0 74 Сьогодні виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про введення посади юрисконсульта до штатних розписів дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності.

Посаду юрисконсульта до штатних розписів дитячо-юнацьких спортивних шкіл вводитимуть з 1 вересня 2020 року. Дозволено 1 штатну одиницю на один заклад.



Як зазначено в проекті рішення, це дозволить забезпечити належний юридичний супровід установ та проведення закупівель у дитячо-юнацьких спортивних школах.





