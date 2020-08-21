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У Львові запрацює екологічний патруль

Суспільство | 20-08-2020, 13:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    
Сьогодні, 20 серпня, на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення щодо організації заходів екологічного патруля у Львові. Так, екопатруль, створений на базі КП «Адміністративно-технічного управління», покликаний інформувати мешканців щодо сфери охорони довкілля, а також реагувати, у разі виявлення фактів забруднення повітря, ґрунту, об'єктів благоустрою тощо.
«Це питання викликане особливою актуальністю здійснення заходів у сфері охорони довкілля. Також, зважаючи на потребу координації дій у цій сфері. Крім того, віднедавна, від 13 серпня, була чергова нарада в облдержадміністрації. Таким чином нам дали доручення черговий раз організувати роз’яснювальну роботу, у тому числі у сфери охорони довкілля. Зокрема, стосовно теми санкціонованого сортування відходів, спалювання рослинності, сміття тощо. Цим проектом рішення ми пропонуємо доручити всім керівникам виконавчих органів влади інформувати про важливість та необхідність повідомлення. Це повинна бути відповідальність кожної посадової особи, у разі виявлення фактів забруднення повітря, ґрунту, об'єктів благоустрою, тих чи інших витоків речовин шкідливих чи спалювання сміття, листя, сухої рослинності або просто іншого пошкодження об'єктів благоустрою. Крім того, хочу наголосити, що ті посадові особи, які виявляють такі факти, мають інформувати «Адміністративно-технічне управління» і брати участь у складанні відкритих протоколів про адміністративні порушення. Окрім того, зважаючи на те, що система такого екологічного патрулювання повинна розбудовуватись, і їй буде приділятись особлива увага, пропонується також дати доручення «Адміністративно-технічному управлінню» і управлінню екології та природних ресурсів, у тому числі щодо надання пропозицій та доповнення тих чи інших нормативно-правових актів міської ради, які би мали допомогти ефективно здійснювати заходи у сфері екологічного патрулювання і притягнення до адміністративної відповідальності.

Виконавчі органи міської ради наділені обмеженими повноваженнями щодо тих чи інших правопорушень у сфері охорони довкілля, і ми повинні також координуватись з екологічною інспекцією. Але у той же час ми маємо повноваження залучати і формувати так звану систему громадських інспекторів. Таким чином ми пропонуємо управлінню екології та природних ресурсів напрацювати відповідні заходи", — доповіла заступниця директора департаменту містобудування Наталія Алєксєєва.

Так, за словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка, екологічний патруль у Львові запрацює вже найближчим часом.

«Це дуже важливе рішення. Воно є комплексним, тому що воно передбачає створення інституції екопатруля на базі КП «Адміністративно-технічне управління», а також залучення всіх служб районних адміністрацій. Головна мета — щоб ряд фактів, які були фіксовані за останні періоди, і ті факти, які ми можемо прогнозувати, зокрема спалювання сухої рослинності, забруднення річок та озер, викиди будівельного сміття та багато інших випадків, щоби на них дуже швидко реагувати і чітко розуміти, що є джерелом цього походження. Ми хочемо, щоб справді наші зелені легені міста, і озера, і парки були відкриті для всіх мешканців. Бо якісь речі, наприклад, викид будівельного сміття, які комусь можуть здаватись дрібними, потім можуть переростати у справжнє екологічне лихо. Щоб таких речей уникати, ми прийняли це перше ключове інституційне рішення.

Ми очікуємо, що ці патрулі вже запрацюють у найближчий час. Станом на сьогодні вони фактично відкривають дорогу для впровадження цього. Напрацьована така логістика, аби можна було складати протоколи. Звичайно, що є державна екоінспекція, яка має бути залучена. Наше завдання — аби кожний мешканець міг поінформувати, що якщо десь є проблема, то екопатруль буде реагувати", — зазначив Андрій Москаленко.
У Львові запрацює екологічний патруль
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