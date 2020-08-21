За останні 5 років у Львові в сімейні форми виховання влаштували 441 дитину Суспільство | 20-08-2020, 19:16 0 74 Чужих дітей не буває - кожна дитина має бути захищеною, повноцінно розвиватися і навчатися, переконані в управлінні «Служба у справах дітей» Львівської міської ради. Тому й докладають максимум зусиль, щоб усі діти мали сім'ю та люблячих батьків. А торік у Львові запровадили ще й послугу патронату над дитиною.

Так, з 2015 року у Львові усиновлено 64 дитини, під опіку (піклування) громадян влаштовано 361 дитину, в прийомні сім`ї влаштовано 6 дітей, в дитячі будинки сімейного типу — 10 дітей.



Загалом у Львові функціонує 10 прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей, та 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 44 дитини.



Загалом сімейними формами виховання охоплено понад 92% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.



Управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради продовжує шукати батьків-вихователів, прийомних батьків та патронатних вихователів. Тож якщо Ви бажаєте стати батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу, прийомними батьками чи патронатними вихователями, просять звертатись за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, каб. 524, 519. Контактні телефони: (032) 235−40−40, 297−58−83.



Детальну інформацію можна отримати в Телеграм каналі «Susd LMR».



Також можна подати онлайн-заяву кандидата у патронатні вихователі на сайті Львівської міської ради за посиланням: https://city-adm.lviv.ua/lmr/patronatna-simia/form. Більше інформації про патронатні сім'ї є тут: https://city-adm.lviv.ua/lmr/patronatna-simia



