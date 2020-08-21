Внаслідок пожежі на вул. Котляревського, 57 ніхто не постраждав Суспільство | 20-08-2020, 19:18 0 72 Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, сьогодні близько 15.10 год у Львові на вул. Котляревського, 57 (Франківський район), під час проведення земляних робіт, розгерметизувалася газова труба, і через витік газу виникла пожежа на площі 4 кв. м.



Пожежу ліквідували о 15.53 год. Ніхто з людей внаслідок пожежі не постраждав.



Обставини події встановлюють.

